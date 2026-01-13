Беспорядки в Иране: 648 погибших, тысячи раненых и более 10 000 арестованных

В результате беспорядков в Иране погибли уже 648 человек, включая девять человек в возрасте до 18 лет. Также тысячи протестующих получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Iran Human Rights.

Подробности

В то же время, по другим данным, погибли по меньшей мере несколько сотен человек, а по некоторым оценкам - более 6000. Из-за отключения интернета с 8 января и строгих ограничений доступа к информации независимо проверить эти данные крайне сложно. Количество арестованных во время недавних протестов, по оценкам, превышает 10 000 человек.

Власти Исламской Республики Иран называют протестующих бунтовщиками, мохаребами (врагами Бога), террористами и агитаторами, связывая их с Израилем и США. По нынешним иранским законам, это преступления, которые караются смертной казнью. В Тегеране также пообещали "строго" и "быстро" рассмотреть эти дела в специальных отделениях Революционных судов.

Массовые убийства гражданских протестующих, происходящие в последние дни в Исламской Республике, напоминают преступления режима 1980-х годов, которые были признаны преступлениями против человечности. Риск массовых и внесудебных казней протестующих является чрезвычайно серьезным. Согласно принципу ответственности за защиту, международное сообщество обязано защищать гражданских протестующих от массовых убийств со стороны Исламской Республики и ее Корпуса стражей исламской революции. Мы призываем людей и гражданское общество в демократических странах напомнить своим правительствам об этой ответственности - заявил директор Iran Human Rights Махмуд Амири-Могхадам.

Напомним

Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран из-за эскалации протестов, которые могут перерасти в насилие.

В то же время Израиль привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне возможного военного вмешательства США в ситуацию в Иране.