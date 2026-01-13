$43.260.18
Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих "захватывать свои институты", обещая помощь. Он отменил встречи с иранскими чиновниками до прекращения убийств.

Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты" и заверил, что помощь уже на подходе, передает УНН.

Иранские патриоты, продолжайте протесты – захватывайте свои институты!!! Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену 

- подчеркнул Трамп в своей соцсети.

Американский лидер добавил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих.

Помощь уже на подходе. Сделаем Иран великим снова!!! 

- резюмировал Трамп.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп
