Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих "захватывать свои институты", обещая помощь. Он отменил встречи с иранскими чиновниками до прекращения убийств.
Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты" и заверил, что помощь уже на подходе, передает УНН.
Иранские патриоты, продолжайте протесты – захватывайте свои институты!!! Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену
Американский лидер добавил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих.
Помощь уже на подходе. Сделаем Иран великим снова!!!
