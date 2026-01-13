Канада призвала граждан срочно покинуть Иран, а Ирак отменил авиасообщение со страной
Киев • УНН
Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Иран наземным транспортом. Ирак приостановил все пассажирские авиарейсы с Ираном.
Министерство иностранных дел Канады выпустило срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной. Об этом пишет УНН.
Детали
По официальной информации канадского внешнеполитического ведомства, выезд рекомендуется осуществлять немедленно при условии соблюдения мер безопасности. Основными путями для эвакуации определены наземные пункты пропуска.
Канадцам в Иране следует выехать сейчас, если это безопасно. Наземное пересечение границы возможно через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов не нужна виза для въезда в любую из этих стран
Прекращение авиасообщения со стороны Ирака
По данным саудовского телеканала Al Hadath, власти Ирака отменили все пассажирские авиарейсы между Ираком и Ираном.
