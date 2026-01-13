Канада призвала граждан срочно покинуть Иран, а Ирак отменил авиасообщение со страной

Министерство иностранных дел Канады выпустило срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной. Об этом пишет УНН.

По официальной информации канадского внешнеполитического ведомства, выезд рекомендуется осуществлять немедленно при условии соблюдения мер безопасности. Основными путями для эвакуации определены наземные пункты пропуска.

Канадцам в Иране следует выехать сейчас, если это безопасно. Наземное пересечение границы возможно через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов не нужна виза для въезда в любую из этих стран