19:36 • 810 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 5002 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 13172 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 16323 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 24828 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21945 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25465 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33218 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49356 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37280 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Канада призвала граждан срочно покинуть Иран, а Ирак отменил авиасообщение со страной

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Иран наземным транспортом. Ирак приостановил все пассажирские авиарейсы с Ираном.

Канада призвала граждан срочно покинуть Иран, а Ирак отменил авиасообщение со страной

Министерство иностранных дел Канады выпустило срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной. Об этом пишет УНН.

Детали

По официальной информации канадского внешнеполитического ведомства, выезд рекомендуется осуществлять немедленно при условии соблюдения мер безопасности. Основными путями для эвакуации определены наземные пункты пропуска.

Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"13.01.26, 17:04 • 2292 просмотра

Канадцам в Иране следует выехать сейчас, если это безопасно. Наземное пересечение границы возможно через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов не нужна виза для въезда в любую из этих стран

- говорится в сообщении МИД Канады в соцсети X.

Прекращение авиасообщения со стороны Ирака

По данным саудовского телеканала Al Hadath, власти Ирака отменили все пассажирские авиарейсы между Ираком и Ираном.

Беспорядки в Иране: 648 погибших, тысячи раненых и более 10 000 арестованных13.01.26, 10:33 • 6370 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ирак
Армения
Канада
Турция
Иран