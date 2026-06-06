Сырский раскрыл численность российских войск на южном фронте
Киев • УНН
Сырский сообщил о 140 тысячах оккупантов на южных направлениях. Главком принял решение о дополнительных поставках техники и боеприпасов войскам.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил некоторые направления на юге Украины. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще почти столько же РФ сосредоточила на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
"Работал в воинских частях и подразделениях, которые выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны. Противник продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины", — сообщил Сырский.
Также он рассказал, что обсудил с командующим группировкой десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги для усиления позиций.
"Поддержал инициативы командиров относительно активных действий на определенных направлениях. Принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами. Отдельно подчеркнул: главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизней украинских воинов", — добавил Сырский.
Кроме того, с командующим группировкой Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди обсудил актуальные вопросы развития и применения беспилотных систем.
"Продолжаем наращивать возможности по поражению противника, в частности на оперативной глубине", — резюмировал главком.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что восемь воинских частей потеряли право на самостоятельную базовую общевойсковую подготовку.