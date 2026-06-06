В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек

$44.3851.67
ukenru
12:05 • 10811 просмотра
Водителю Mercedes объявили подозрение за ДТП с четырьмя погибшими в переходе в Киеве, для него будут просить арест - прокуратура
6 июня, 09:39 • 19211 просмотра
За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полицияPhoto
6 июня, 09:16 • 20268 просмотра
Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд
6 июня, 08:19 • 19675 просмотра
Зеленский: украинские дроны преодолели до 1000 км до арсеналов вмф рф и базы в кронштадте, под краснодаром поразили нефтебазуVideo
6 июня, 08:00 • 20129 просмотра
Сырский раскрыл численность российских войск на южном фронте
6 июня, 05:53 • 32359 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto
Эксклюзив
5 июня, 15:22 • 43814 просмотра
Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в КиевеVideo
5 июня, 15:11 • 68626 просмотра
Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
5 июня, 14:04 • 46983 просмотра
Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 82458 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
0м/с
89%
751мм
Популярные новости
В рф сообщили об атаке дронов в петербурге и кронштадте - под ударом могли оказаться нефтебаза и не толькоPhotoVideo6 июня, 06:40 • 5010 просмотра
Экс-нардеп Тягнибок получил ранение на фронте - Марцинкив6 июня, 07:35 • 9878 просмотра
ССО подтвердили поражение стратегической базы балтийского флота рф в кронштадте10:00 • 3066 просмотра
Оккупанты фактически закрыли "сухопутный коридор" в Крым и ключевые трассы Луганщины - Андрющенко10:27 • 7292 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto14:12 • 5242 просмотра
публикации
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto14:12 • 5646 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 32361 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 53359 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 82460 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo5 июня, 12:42 • 61599 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Крым
Запорожье
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 84700 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 129284 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 133529 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 166269 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 157800 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
Сериал
Техника

В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек

Киев • УНН

 • 666 просмотра

В Раздельнянском районе нашли мертвыми девушек 16 и 17 лет. Их тела обнаружили в пруду после длительных поисков правоохранителями.

В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух несовершеннолетних жительниц Раздельнянского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Детали

6 июня от жителя поселка Затишье в полицию поступило сообщение об исчезновении девушек 16 и 17 лет. По словам родственника, они должны были к нему приехать, но перестали выходить на связь.

Правоохранители опросили местных жителей, проверили общественные места и места отдыха молодежи. Впоследствии была найдена одежда без вести пропавших на пруду, где они отдыхали.

Для обследования водоема были привлечены водолазы ГСЧС. Но утром девушек обнаружили в воде без признаков жизни

 - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.

В полиции призвали граждан купаться только в разрешенных местах и соблюдать правила безопасности. Отдельно правоохранители обратились к родителям и всем, кто их заменяет, с призывом контролировать досуг несовершеннолетних детей и напоминать им об этих предостережениях.

Напомним

В Ровенской области без вести пропавшего 15-летнего Романа Кирилюка нашли без признаков жизни. Тело парня обнаружили в лесу в 8 километрах от дома.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияУНН-Одесса
Село
Национальная полиция Украины
Ровненская область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям