В Одесской области в пруду обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних девушек
Киев • УНН
В Раздельнянском районе нашли мертвыми девушек 16 и 17 лет. Их тела обнаружили в пруду после длительных поисков правоохранителями.
В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух несовершеннолетних жительниц Раздельнянского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
Детали
6 июня от жителя поселка Затишье в полицию поступило сообщение об исчезновении девушек 16 и 17 лет. По словам родственника, они должны были к нему приехать, но перестали выходить на связь.
Правоохранители опросили местных жителей, проверили общественные места и места отдыха молодежи. Впоследствии была найдена одежда без вести пропавших на пруду, где они отдыхали.
Для обследования водоема были привлечены водолазы ГСЧС. Но утром девушек обнаружили в воде без признаков жизни
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.
В полиции призвали граждан купаться только в разрешенных местах и соблюдать правила безопасности. Отдельно правоохранители обратились к родителям и всем, кто их заменяет, с призывом контролировать досуг несовершеннолетних детей и напоминать им об этих предостережениях.
Напомним
В Ровенской области без вести пропавшего 15-летнего Романа Кирилюка нашли без признаков жизни. Тело парня обнаружили в лесу в 8 километрах от дома.