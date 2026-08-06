Что празднуют 6 августа в Украине и мире

6 августа — день необычайных контрастов, оставивший глубокий след как в духовной, так и в мировой истории. Для православных верующих Украины по новому календарю этот день наполнен светлой радостью одного из главных праздников — Преображения Господня, Яблочного Спаса. Однако для всего человечества это чрезвычайно серьезная и скорбная дата, напоминающая о разрушительной силе ядерного оружия и трагедии Хиросимы. В то же время на политической карте мира этот день знаменует рождение сразу нескольких независимых государств. О великих духовных традициях, исторических уроках, национальных триумфах и самых интересных неофициальных праздниках этого дня расскажет УНН.

Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы)

Трагическая и чрезвычайно важная памятная дата. Именно 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросиму. Эта беспрецедентная атака мгновенно унесла жизни десятков тысяч людей, а еще сотни тысяч пострадали от последствий радиации. Этот день является ежегодным напоминанием человечеству о недопустимости применения ядерного оружия и необходимости глобального разоружения.

Международный день "Врачи мира за мир"

Отмечается в годовщину бомбардировки Хиросимы по инициативе организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". Этот день посвящен медицинским работникам, спасающим жизни в горячих точках, и их призыву к политикам остановить вооруженные конфликты, несущие смерть и непоправимый вред здоровью человечества.

Преображение Господне (Яблочный Спас)

С переходом ПЦУ и УГКЦ на новый календарь 6 августа отмечается один из важнейших христианских двунадесятых праздников . Он посвящен евангельскому событию на горе Фавор, где Иисус Христос показал троим своим ученикам свою божественную природу.

Народные традиции: В народе этот праздник получил название "Яблочный Спас" или "Второй Спас". Традиционно в этот день в храмах освящают яблоки, груши, сливы, виноград и другие дары природы нового урожая, а также колосья пшеницы. До освящения есть яблоки строго запрещалось. Считается, что освященные в этот день плоды обретают целительную силу. Хозяйки обязательно пекли яблочные пироги, варили узвары и угощали ими родных, соседей и бедных людей.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 6 августа чтят память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, которые были коварно убиты своим братом Святополком Окаянным. В народной традиции этот день называли "Борис и Глеб" или "Паликопа". Крестьяне в этот день старались не выходить на полевые работы и не браться за уборку хлеба. Считалось, что 6 августа часто бывают сильные грозы, и молния может сжечь стога сена и зерно. Зато женщины и дети отправлялись в лес собирать ягоды, а мужчины заготавливали березовые веники для бани.

День шевеления пальцами ног (Wiggle Your Toes Day)Забавный и очень позитивный летний праздник. Его главная идея — обратить внимание на здоровье своих ног, освободить их от тесной закрытой обуви, пройтись босиком по зеленой траве, теплому песку или воде, дав стопам возможность подышать и расслабиться.

День свежего дыхания (National Fresh Breath Day)

Полезный праздник, который пропагандируют стоматологи и производители средств гигиены. Он напоминает о важности регулярной чистки зубов, использования зубной нити, ополаскивателей и посещения врача для поддержания здоровья полости рта и уверенности в себе.

День рутбира с мороженым (National Root Beer Float Day)

Традиционный американский праздник, посвященный культовому освежающему десерту — стакану газированного напитка "рутбир" (корневое пиво), в который бросают шарик ванильного мороженого.