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В Молдове обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2"

Киев • УНН

 • 7468 просмотра

В Кагульском районе Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника "Герань-2". Их направили на экспертизу, полиция продолжает расследование.

В Молдове обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2"

В Молдове обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2". Об этом вечером 5 августа сообщила полиция, подчеркнув, что фрагменты направили на экспертизу, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

В районе села Веленька Кагульского района обнаружили фрагменты беспилотника.

После предварительного исследования найденных фрагментов, конструктивных характеристик, использованных материалов, а также идентифицированных маркировок специалисты определили, что это беспилотник типа "Герань-2".

Все фрагменты направят на экспертизу.

Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В Молдове снова обнаружили беспилотник, территорию оцепили06.02.26, 21:09 • 5479 просмотров

Антонина Туманова

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