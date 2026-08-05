В Молдове обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2"
Киев • УНН
В Кагульском районе Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника "Герань-2". Их направили на экспертизу, полиция продолжает расследование.
В Молдове обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2". Об этом вечером 5 августа сообщила полиция, подчеркнув, что фрагменты направили на экспертизу, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
В районе села Веленька Кагульского района обнаружили фрагменты беспилотника.
После предварительного исследования найденных фрагментов, конструктивных характеристик, использованных материалов, а также идентифицированных маркировок специалисты определили, что это беспилотник типа "Герань-2".
Все фрагменты направят на экспертизу.
Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
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