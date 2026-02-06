В Молдове снова обнаружили беспилотник, территорию оцепили
Вблизи села София в Дрокиевском районе Молдовы полиция обнаружила беспилотник. Территория оцеплена, спецслужбы проводят осмотр.
В Дорокеевском районе Молдовы полиция обнаружила беспилотник вблизи села София. Об этом сообщает полиция Молдовы, передает УНН.
Детали
В Дрокиевском районе Молдовы местная полиция получила сообщение об обнаружении беспилотника, упавшего возле села София.
В настоящее время территория инцидента оцеплена, а спецслужбы проводят детальный осмотр летательного аппарата. Кроме того, полиция призывает граждан не приближаться к дрону и строго выполнять указания правоохранительных органов.
Напомним
Вблизи села Сальча Тараклийского района Молдовы обнаружен беспилотник. По результатам первичного обследования взрывчатых веществ на нем не найдено, продолжаются следственные действия.