В Молдове снова обнаружили беспилотник, территорию оцепили

Эксклюзив
16:55 • 4626 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 9874 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 10964 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 10581 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 13734 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 10933 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23093 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17101 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19812 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64086 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 20921 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 34331 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
В Молдове снова обнаружили беспилотник, территорию оцепили

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Вблизи села София в Дрокиевском районе Молдовы полиция обнаружила беспилотник. Территория оцеплена, спецслужбы проводят осмотр.

В Молдове снова обнаружили беспилотник, территорию оцепили

В Дорокеевском районе Молдовы полиция обнаружила беспилотник вблизи села София. Об этом сообщает полиция Молдовы, передает УНН.

Детали

В Дрокиевском районе Молдовы местная полиция получила сообщение об обнаружении беспилотника, упавшего возле села София.

В настоящее время территория инцидента оцеплена, а спецслужбы проводят детальный осмотр летательного аппарата. Кроме того, полиция призывает граждан не приближаться к дрону и строго выполнять указания правоохранительных органов.

Напомним

Вблизи села Сальча Тараклийского района Молдовы обнаружен беспилотник. По результатам первичного обследования взрывчатых веществ на нем не найдено, продолжаются следственные действия.

Антонина Туманова

Новости Мира
Село
Техника
Молдова
Беспилотный летательный аппарат