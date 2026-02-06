У Молдові знову виявили безпілотник, територію оточили

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 4674 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 10012 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 11034 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 10634 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 13814 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10950 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23138 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17116 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19822 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64125 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
80%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 17974 перегляди
Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 рокуPhoto6 лютого, 10:04 • 4796 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 11983 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20905 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 6606 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 13814 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20977 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23138 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34363 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64125 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Абу-Дабі
Село
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 1022 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 20057 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22909 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32090 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35320 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Свіфт

У Молдові знову виявили безпілотник, територію оточили

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Поблизу села Софія в Дрокіївському районі Молдови поліція виявила безпілотник. Територію оточено, спецслужби проводять огляд.

У Молдові знову виявили безпілотник, територію оточили

У Дорокіївському районі Молдови поліція виявила безпілотник поблизу села Софія. Про це повідомляє поліція Молдови, передає УНН.

Деталі

У Дрокіївському районі Молдови, місцева поліція отримала повідомлення про виявлення безпілотника, що впав  біля села Софія.

Наразі, територію інциденту оточено, а спецслужби проводять детальний огляд літального апарату. Крім того,поліція закликає громадян не наближатися до дрону та суворо виконувати вказівки  правоохоронних органів.

Нагадаємо

Поблизу села Сальча Тараклійського району Молдови виявлено безпілотник. За результатами первинного обстеження вибухових речовин на ньому не знайдено, тривають слідчі дії.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Село
Техніка
Молдова
Безпілотний літальний апарат