У Молдові знову виявили безпілотник, територію оточили
Київ • УНН
У Дорокіївському районі Молдови поліція виявила безпілотник поблизу села Софія. Про це повідомляє поліція Молдови, передає УНН.
Деталі
У Дрокіївському районі Молдови, місцева поліція отримала повідомлення про виявлення безпілотника, що впав біля села Софія.
Наразі, територію інциденту оточено, а спецслужби проводять детальний огляд літального апарату. Крім того,поліція закликає громадян не наближатися до дрону та суворо виконувати вказівки правоохоронних органів.
Нагадаємо
Поблизу села Сальча Тараклійського району Молдови виявлено безпілотник. За результатами первинного обстеження вибухових речовин на ньому не знайдено, тривають слідчі дії.