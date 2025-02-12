У Молдові виявили безпілотник, триває перевірка

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Поблизу села Сальча Тараклійського району Молдови виявлено безпілотник. За результатами первинного обстеження вибухових речовин на ньому не знайдено, тривають слідчі дії.

У Молдові поблизу села Сальча Тараклійського району було помічено безпілотник. За результатами первинних обстежень, вибухових речовин на ньому не виявлено, передає УНН із посиланням на поліцію Молдови.

Національна поліція повідомляє, що кілька хвилин тому в полі біля села Сальча Тараклійського району було помічено безпілотник 

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що фахівці вибухотехнічної служби збираються провести детальне обстеження. Втім, після первинних обстежень було встановлено, що на ньому немає вибухових речовин.

Правоохоронці зазначають, що загрози безпеці громадян у регіоні немає. На місці події тривають слідчі дії. 

Нагадаємо 

В ніч 3 лютого системи моніторингу Національної армії Молдови зафіксували несанкціонований політ дрона. Безпілотник пролетів за маршрутом Павлівка-Карманова-Маяц-Григоріополь між 00:30 і 00:45.

За інформацією місцевих ЗМІ, після цього дрон покинув повітряний простір Республіки Молдова за тією ж траєкторією.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат

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