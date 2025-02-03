Безпілотник порушив повітряний простір Молдови вночі - маршрут відстежено
Київ • УНН
Системи моніторингу Національної армії Молдови зафіксували несанкціонований політ дрона в нічний час. Безпілотник пролетів за маршрутом Павлівка-Карманова-Маяц-Григоріополь між 00:30 і 00:45.
Дрон було виявлено системами моніторингу, у ніч з неділі на понеділок.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Молдови.
Вночі безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Республіки Молдова. Несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору Національної армії.
Випадок було зафіксовано між 00:30 і 00:45. Також вказується маршрут: Павлівка, Україна - гміна Карманова - м. Маяц - Григоріополь.
Після цього дрон покинув повітряний простір Республіки Молдова за тією ж траєкторією, стверджує Moldova 1.
Доповнення
Безпілотні літальні апарати і раніше здійснювали польоти над повітряним простором Республіки Молдова. Деякі з них були помічені місцевими жителями.
Зокрема,17 листопада жителі села Русени Єдинецького району Молдови повідомили, що над містом на малій висоті пролетіли дві російські ракети.
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