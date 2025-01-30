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Румунія знову піднімала F-16 через російські дрони під час атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 32750 перегляди

Румунські ВПС підняли два винищувачі F-16 через наближення російських дронів до кордону під час атаки на Україну. Міноборони Румунії засудило атаки РФ та провело оповіщення населення в повіті Тулча.

Румунські ВПС піднімали два винищувачі F-16 через наближення російських дронів до кордону Румунії під час атаки рф на Україну, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у четвер, пише УНН.

Деталі

"Російські війська відновили серію ударів безпілотників по об’єктах цивільної та портової інфраструктури в Україні вранці 30 січня, неподалік від кордону з Румунією, у повіті Тулча. Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони (Румунії) зафіксували появу певних безпілотників у повітряному просторі України, траєкторії польоту яких наближалися до кордону з Румунією, - сказано у повідомленні.

"В результаті цієї ситуації два літаки ВПС Румунії F-16, які здійснюють бойову службу з патрулювання повітряного простору, вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько п'ятої години", - вказали у МО Румунії.

Водночас було оповіщено населення у повіті Тулча, о 03:30 було надіслано повідомлення RO-Alert, а о 04:50 було оголошено про припинення заходів оповіщення у цьому районі.

"Згідно з даними, зафіксованими радаром ВПС Румунії, не було зафіксовано проникнень контрольованих повітряних цілей у національний повітряний простір. Сили МО (Румунії) сьогодні проведуть дослідження в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цих ситуацій, і продовжать свої місії щодо моніторингу повітряного простору", - ідеться у повідомленні.

Союзні структури, як вказано, також інформуються в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками.

"Міністерство національної оборони (Румунії) рішуче засуджує ці атаки російської федерації на окремі об’єкти та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - зазначається у заяві.

Російські дрони атакували Одещину: пошкоджено зерновий склад та лікарню30.01.25, 09:08 • 29802 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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