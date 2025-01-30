Російські дрони атакували Одещину: пошкоджено зерновий склад та лікарню
Київ • УНН
Вранці російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено житлові будинки, зерновий склад, автомобілі та районну лікарню, постраждалих немає.
В Одеській області вранці російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками, пошкоджено житлові будинки, зерновий склад, автомобілі та районну лікарню, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
На світанку ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає
Над знищенням ворожих дронів, з його слів, працювали сили ППО.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею
Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура29.01.25, 08:54 • 25597 переглядiв