Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура
Київ • УНН
Російські війська здійснили нічну атаку дронами на Ізмаїльський район Одеської області, ціллю стала припортова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, постраждалих немає.
В Одеській області російські війська вночі атакували дронами Ізмаїльський район, ціллю ворога була припортова інфраструктура, внаслідок атаки рф пошкоджено будівлі, постраждалих немає, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження будівель
Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф28.01.25, 10:14 • 30303 перегляди