Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура

В Одеській області російські війська вночі атакували дронами Ізмаїльський район, ціллю ворога була припортова інфраструктура, внаслідок атаки рф пошкоджено будівлі, постраждалих немає, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження будівель - написав Кіпер.

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