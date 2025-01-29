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Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура

Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура

Київ • УНН

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Російські війська здійснили нічну атаку дронами на Ізмаїльський район Одеської області, ціллю стала припортова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, постраждалих немає.

В Одеській області російські війська вночі атакували дронами Ізмаїльський район, ціллю ворога була припортова інфраструктура, внаслідок атаки рф пошкоджено будівлі, постраждалих немає, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження будівель

- написав Кіпер.

Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф28.01.25, 10:14 • 30303 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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