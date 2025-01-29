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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура

Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура

Киев  •  УНН

 • 5493 просмотра

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Российские войска совершили ночную атаку дронами на Измаильский район Одесской области, целью стала припортовая инфраструктура. В результате атаки повреждены здания, пострадавших нет.

В Одесской области российские войска ночью атаковали дронами Измаильский район, целью врага была припортовая инфраструктура, в результате атаки рф повреждены здания, пострадавших нет, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения зданий

- написал Кипер.

Над Украиной сбили 65 дронов из 100 запущенных рф28.01.25, 10:14 • 28263 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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