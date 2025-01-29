Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска совершили ночную атаку дронами на Измаильский район Одесской области, целью стала припортовая инфраструктура. В результате атаки повреждены здания, пострадавших нет.
В Одесской области российские войска ночью атаковали дронами Измаильский район, целью врага была припортовая инфраструктура, в результате атаки рф повреждены здания, пострадавших нет, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения зданий
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