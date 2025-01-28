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Над Украиной сбили 65 дронов из 100 запущенных рф

Киев  •  УНН

 • 976 просмотра

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Россия атаковала Украину 100 дронами «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силами ПВО уничтожено 65 БПЛА, повреждена инфраструктура в семи областях.

россия ночью атаковала Украину 100 дронами, уничтожено 65 беспилотников в 13 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 января враг атаковал 100-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 65-ми ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. 28 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Беларуси. Один беспилотник - в воздухе, боевая работа продолжается!

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

«В результате атаки российских БпЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях», - говорится в сообщении.

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов28.01.25, 08:55 • 14099 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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