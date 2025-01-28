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Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Киев  •  УНН

 • 14464 просмотра

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В результате атаки БпЛА поврежден музей ретро-автомобилей, где уничтожено 9 и повреждено 27 транспортных средств. Также зафиксированы повреждения в трех районах области, пострадавших среди населения нет.

В Киевской области в результате атаки российских войск поврежден музей ретро-автомобилей, где, предварительно, уничтожено 9 и повреждено 27 транспортных средств, также зафиксированы повреждения в трех районах области, пострадавших среди населения нет, сообщил во вторник вр.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник и в ГСЧС Украины и ГУНП в области, где показали последствия, в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеской атаки БпЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждено", - написал Калашник.

Также, по его словам, последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля.

"Пострадавших среди населения нет. [Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - отметил Калашник.

По данным полиции, "в 08:50 в одном из районов произошел пожар нежилого помещения, кроме того еще два частных дома подверглись частичному разрушению. Также в других районах повреждены три гражданские машины, три помещения и произошло возгорание музея ретро-автомобилей. Пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали пожарные. Огнем повреждено 27 транспортных средств, а также девять автомобилей полностью уничтожено".

Как сообщили в ГСЧС, на Киевщине ликвидированы последствия вражеской атаки. "Ночью и утром спасатели области работали на ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА в четырех районах области", - сообщили в ведомстве.

Черкасская область ночью подверглась атаке рф, в Умани сообщают о проблемах со светом28.01.25, 08:25 • 13217 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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