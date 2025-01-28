Черкасская область ночью подверглась атаке рф, в Умани сообщают о проблемах со светом
Киев • УНН
После ночной атаки российских войск на Уманщине работают над восстановлением электро- и теплоснабжения. Водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, пострадавших нет.
Черкасскую область ночью атаковали российские войска, после вражеского удара на Уманщине работают над восстановлением электроснабжения и подачи тепла, водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, сообщили во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и мэр Умани Ирина Плетнева, пишет УНН.
Детали
"С затяжной тревогой прошла и эта ночь в Черкасской области. В области работали силы ПВО. Впрочем вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманщины. Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Самое главное - люди целы", - написал глава ОВА Табурец в Telegram.
Мэр Умани в Facebook уточнила, что "энергетики работают над восстановлением электроснабжения; Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают; Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома".
По словам главы ОГА, для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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