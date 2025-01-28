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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасская область ночью подверглась атаке рф, в Умани сообщают о проблемах со светом

Киев  •  УНН

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После ночной атаки российских войск на Уманщине работают над восстановлением электро- и теплоснабжения. Водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, пострадавших нет.

Черкасскую область ночью атаковали российские войска, после вражеского удара на Уманщине работают над восстановлением электроснабжения и подачи тепла, водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, сообщили во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и мэр Умани Ирина Плетнева, пишет УНН.

Детали

"С затяжной тревогой прошла и эта ночь в Черкасской области. В области работали силы ПВО. Впрочем вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманщины. Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Самое главное - люди целы", - написал глава ОВА Табурец в Telegram.

Мэр Умани в Facebook уточнила, что "энергетики работают над восстановлением электроснабжения; Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают; Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома".

По словам главы ОГА, для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Черкасская область подверглась атаке рф дронами: враг целился в инфраструктуру, есть повреждения автовокзала в Черкассах23.10.24, 10:33 • 18575 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
cherkasyЧеркассы
umanУмань

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