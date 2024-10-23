Черкасская область подверглась атаке рф дронами: враг целился в инфраструктуру, есть повреждения автовокзала в Черкассах
Киев • УНН
Российские войска атаковали Черкасскую область дронами, повредив объекты инфраструктуры, включая автовокзал в Черкассах. Силами ПВО и мобильных групп уничтожено 6 ударных БпЛА, но есть попадания по гражданским объектам.
Черкасская область подверглась атаке российских войск дронами, враг целился по объектам инфраструктуры, есть повреждения, в том числе здания автовокзала в Черкассах, есть сбитые беспилотники, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БпЛА. Однако есть и попадания", - сообщил Табурец.
Черкасский район. Здесь оккупанты целились по объектам инфраструктуры. Нанесенный ущерб устанавливаем. В частности, повреждено здание вполне гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и машины
По его данным, в Золотоношском районе обломки российского железа изувечили крышу частного домовладения. А в Уманском районе обломками БпЛА разрушен частный гараж и несколько авто.
Обследование территории продолжается.
В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов23 октября 2024, 05:13 • 12299 просмотров