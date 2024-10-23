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УНН ищет редактора ленты новостей
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УНН ищет редактора ленты новостей

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов

В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 05:13  •  2346 просмотра

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В Черкассах сообщили о серии взрывов на фоне угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА в нескольких областях Украины, включая Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую и Николаевскую.

В Черкассах сообщили о серии взрывов на фоне угрозы вражеских дронов, пишет УНН.

Детали

"В Черкассах прогремела серия взрывов", - сообщает "Суспільне".

В Черкасской и еще ряде областей - воздушная тревога.

"Черкасская область. Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!" - предупредил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских дронах в нескольких областях: БпЛА с Полтавщины на Черкасщину юго-западным курсом; БпЛА на юго-западе Харьковщины в направлении Полтавщины; БпЛА на юге Николаевщины движутся в побережье Черного моря в направлении Одесской области.

Над Украиной ночью сбили 42 из 60 вражеских дронов22 октября 2024, 06:03 • 13540 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война