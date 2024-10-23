В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов
Киев • УНН
В Черкассах сообщили о серии взрывов на фоне угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА в нескольких областях Украины, включая Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую и Николаевскую.
В Черкассах сообщили о серии взрывов на фоне угрозы вражеских дронов, пишет УНН.
Детали
"В Черкассах прогремела серия взрывов", - сообщает "Суспільне".
В Черкасской и еще ряде областей - воздушная тревога.
"Черкасская область. Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!" - предупредил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских дронах в нескольких областях: БпЛА с Полтавщины на Черкасщину юго-западным курсом; БпЛА на юго-западе Харьковщины в направлении Полтавщины; БпЛА на юге Николаевщины движутся в побережье Черного моря в направлении Одесской области.
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