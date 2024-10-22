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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной ночью сбили 42 из 60 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 42 из 60 вражеских дронов

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 06:03  •  1329 просмотра

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Ночью 22 октября Россия атаковала Украину 60 дронами, из которых 42 были сбиты. На Сумщине в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок. Большинство ударных БпЛА было сбито именно в этой области.

россия ночью атаковала Украину 60 дронами, 42 были сбиты, еще 10 - потеряны, один беспилотник улетел в Беларусь, еще три - обратно в россию, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 октября (с 20.00 21 октября) враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

В течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным. Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в россию. Один вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок22 октября 2024, 04:19 • 12015 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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