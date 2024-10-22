Над Украиной ночью сбили 42 из 60 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 60 дронами, 42 были сбиты, еще 10 - потеряны, один беспилотник улетел в Беларусь, еще три - обратно в россию, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 октября (с 20.00 21 октября) враг нанес удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

В течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА противника (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным. Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три - обратно в россию. Один вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается! - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок