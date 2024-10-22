Над Україною вночі збили 42 з 60 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі 22 жовтня Росія атакувала Україну 60 дронами, з яких 42 було збито. На Сумщині внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них дитина. Більшість ударних БпЛА було збито саме в цій області.
росія вночі атакувала Україну 60 дронами, 42 було збито, ще 10 - втрачено, один безпілотник полетів у білорусь, ще три - назад у росію, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 жовтня (із 20.00 21 жовтня) ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.
Протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА противника (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!
У Сумах від атаки безпілотників загинуло троє людей, серед них дитина22.10.24, 07:19 • 99376 переглядiв