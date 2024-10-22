У Сумах від атаки безпілотників загинуло троє людей, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів ворожими безпілотниками житлових будинків у Сумах загинуло троє людей, включаючи дитину. ППО збила 25 дронів, але атаки продовжуються, вранці було завдано удару по багатоквартирному будинку.
Через ворожі влучання безпілотників в житлові будинки приватного сектора Сум загинуло три людини, серед яких була дитина. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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22 жовтня у небі над Сумщиною ППО успішно збила 25 ворожих безпілотників. Проте ворожі війська продовжують обстрілювати Суми.
Вранці ворог завдав удару по житловому багатоквартирному будинку та об'єктам критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки наразі уточнюються.
На жаль, внаслідок нічних обстрілів, які влучили у житлові будинки приватного сектора обласного центру, загинули три людини, серед яких – одна дитина.
У Сумах загинули цивільні внаслідок нічної атаки ворожих дронів 22.10.24, 02:37 • 17914 переглядiв