У Сумах загинули цивільні внаслідок нічної атаки ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі 22 жовтня Суми зазнали авіаційного удару безпілотниками "Шахед". Атака вразила приватний житловий сектор, є загиблі серед цивільних, точна кількість жертв уточнюється.
На жаль, у Сумах є загиблі через агресію окупантів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
22 жовтня вночі місто Суми стало об'єктом авіаційного удару з боку ворога, під час якого були використані безпілотні літальні апарати "Шахед". Атака вразила приватний житловий сектор.
За попередніми даними, є загиблі серед цивільних, проте точна кількість жертв наразі уточнюється.
На місці події активно працюють аварійно-рятувальні служби, які намагаються надати допомогу постраждалим та ліквідувати наслідки атаки.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що внаслідок ракетного обстрілу в Сумах зафіксовано влучання у житлові будинки. Одну людину доправлено до лікарні, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
У Сумах ракетний обстріл пошкодив житлові будинки: є постраждалий22.10.24, 01:40 • 62653 перегляди