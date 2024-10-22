У Сумах ракетний обстріл пошкодив житлові будинки: є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу в Сумах зафіксовано влучання у житлові будинки. Одну людину доправлено до лікарні, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
У Сумах внаслідок ракетного обстрілу з боку терористичної країни було зафіксовано влучання у житлові будинки. Крім того, є постраждалий. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передає УНН.
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Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Виконуючий обов’язки міського голови Сум уточнив, що одна людина була доправлена до лікарні внаслідок обстрілу.
Місцева влада закликає мешканців дотримуватися обережності та слідкувати за повідомленнями служб надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в місті Суми прогримів вибух.