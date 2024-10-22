В Сумах ракетный обстрел повредил жилые дома: есть пострадавший

В Сумах в результате ракетного обстрела со стороны террористической страны было зафиксировано попадание в жилые дома. Кроме того, есть пострадавший. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко, передает УНН.

Детали

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Исполняющий обязанности городского головы Сум уточнил, что один человек был доставлен в больницу в результате обстрела.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и следить за сообщениями служб чрезвычайных ситуаций.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремел взрыв.

В Сумах произошел взрыв