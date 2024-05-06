В Сумах произошел взрыв

В Сумах прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о вражеских БпЛА, которые двигались в направлении Сум.

российские беспилотники направляются в Сумы