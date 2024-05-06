Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Сумах произошел взрыв
российские беспилотники направляются в Сумы
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине
Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году
На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией
За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Популярные
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий
В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов
В НАТО рассматривают варианты, при которых войска Альянса вмешаются в войну в Украине - СМИ
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Сумах произошел взрыв
В Сумах, Украина, прогремел взрыв.
российские беспилотники направляются в Сумы
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о движении вражеских беспилотников в направлении города Сумы.
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу
Соединенные Штаты приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за возможного израильского вторжения в Рафах в Газе.
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника
Ударные беспилотники противника представляют угрозу в Николаевской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БПЛА в Сумской области.
Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году
В 2024 году Украина получит партию артиллерийских боеприпасов с дальностью стрельбы до 100 километров от немецкой оружейной компании Rheinmetall.
На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.
За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва
В Сумской области 8 вражеских обстрелов привели к 22 взрывам в нескольких населенных пунктах в течение одного дня.
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года
Группа иностранных держателей еврооблигаций стремится получать до 500 миллионов долларов США ежегодно в виде процентных платежей в обмен на списание значительной части долга Украины.
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой области.