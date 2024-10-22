В Сумах погибли гражданские в результате ночной атаки вражеских дронов

К сожалению, в Сумах есть погибшие из-за агрессии оккупантов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

22 октября ночью город Сумы стал объектом авиационного удара со стороны врага, во время которого были использованы беспилотные летательные аппараты "Шахед". Атака поразила частный жилой сектор.

По предварительным данным, есть погибшие среди гражданских, однако точное количество жертв пока уточняется.

На месте происшествия активно работают аварийно-спасательные службы, которые пытаются оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в результате ракетного обстрела в Сумах зафиксировано попадание в жилые дома. Один человек доставлен в больницу, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В Сумах ракетный обстрел повредил жилые дома: есть пострадавший