В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов вражескими беспилотниками жилых домов в Сумах погибло три человека, включая ребенка. ПВО сбила 25 дронов, но атаки продолжаются, утром был нанесен удар по многоквартирному дому.
Из-за вражеских попаданий беспилотников в жилые дома частного сектора Сум погибло три человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
22 октября в небе над Сумской областью ПВО успешно сбила 25 вражеских беспилотников. Однако вражеские войска продолжают обстреливать Сумы.
Утром враг нанес удар по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки пока уточняются.
К сожалению, в результате ночных обстрелов, которые попали в жилые дома частного сектора областного центра, погибли три человека, среди которых - один ребенок.
В Сумах погибли гражданские в результате ночной атаки вражеских дронов21 октября 2024, 23:37 • 9039 просмотров