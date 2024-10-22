В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

Из-за вражеских попаданий беспилотников в жилые дома частного сектора Сум погибло три человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

22 октября в небе над Сумской областью ПВО успешно сбила 25 вражеских беспилотников. Однако вражеские войска продолжают обстреливать Сумы.

Утром враг нанес удар по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки пока уточняются.

К сожалению, в результате ночных обстрелов, которые попали в жилые дома частного сектора областного центра, погибли три человека, среди которых - один ребенок.

В Сумах погибли гражданские в результате ночной атаки вражеских дронов