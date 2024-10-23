У Черкасах серія вибухів на тлі попереджень про атаку ворожих дронів
Київ • УНН
У Черкасах повідомили про серію вибухів на тлі загрози ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА у кількох областях України, включаючи Черкаську, Полтавську, Харківську та Миколаївську.
У Черкасах повідомили про серію вибухів на тлі загрози ворожих дронів, пише УНН.
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"У Черкасах пролунала серія вибухів", - повідомляє "Суспільне".
У Черкаській та ще низці областей - повітряна тривога.
"Черкаська область. Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!" - попередив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі дрони у кількох областях: БпЛА з Полтавщини на Черкащину південно-західним курсом; БпЛА на південному заході Харківщини у напрямку Полтавщини; БпЛА на півдні Миколаївщини рухаються в узбережжя Чорного моря у напрямку Одещини.
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