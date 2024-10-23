Черкащина зазнала атаки рф дронами: ворог цілив в інфраструктуру, є пошкодження автовокзалу у Черкасах
Київ • УНН
Російські війська атакували Черкаську область дронами, пошкодивши об'єкти інфраструктури, включаючи автовокзал у Черкасах. Силами ППО та мобільних груп знищено 6 ударних БпЛА, але є влучання по цивільних об'єктах.
Черкаська область зазнала атаки російських військ дронами, ворог цілив по об'єктах інфраструктури, є пошкодження, у тому числі будівлі автовокзалу у Черкасах, є збиті безпілотники, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання", - повідомив Табурець.
Черкаський район. Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюємо. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки
За його даними, у Золотоніському районі уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння. А в Уманському районі уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто.
Обстеження території триває.
У Черкасах серія вибухів на тлі попереджень про атаку ворожих дронів23.10.24, 08:13 • 17469 переглядiв