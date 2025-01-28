Черкащина вночі зазнала атаки рф, в Умані повідомляють про проблеми зі світлом

Черкаську область уночі атакували російські війська, після ворожого удару на Уманщині працюють над відновленням електропостачання та подачі тепла, водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, повідомили у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та мер Умані Ірина Плетньова, пише УНН.

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"Із затяжною тривогою минула й ця ніч на Черкащині. В області працювали сили ППО. Утім ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Найголовніше - люди цілі", - написав голова ОВА Табурець у Telegram.

Мер Умані у Facebook уточнила, що "енергетики працюють над відновленням електропостачання; Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють; Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки".

Зі слів голови ОВА, для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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