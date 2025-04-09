С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
После ночной атаки российских войск на Уманщине работают над восстановлением электро- и теплоснабжения. Водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, пострадавших нет.
Ночью Черкасская область подверглась массированной атаке. ПВО сбило 41 дрон и 2 ракеты, но есть попадания. Погибла женщина, повреждена критическая инфраструктура и частные объекты.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Староконстантинове, Пирятине и Умани.
В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где количество ДТП выросло на 40%.
Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года. Из-за обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства, более 14 тысяч паломников не смогли добраться до города.
Ночью Черкасская область подверглась воздушной атаке, которая длилась почти 6 часов. Силами ПВО и других подразделений уничтожено 20 вражеских БпЛА, пострадавших нет. На Уманщине из-за обломков загорелось кукурузное поле.
Около 5 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Умань для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. В городе усилены меры безопасности, установлен особый режим въезда и выезда.
Перед ДТП, в результате которого обвалился пешеходный мост в Черкасской области, водитель грузовика не опустил кузов после разгрузки. Водитель отказался от госпитализации, на месте работают соответствующие службы и решается вопрос о привлечении его к ответственности.
На трассе Киев-Одесса грузовик врезался в пешеходный мост, который обвалился на дорогу. Движение в направлении Киева временно перекрыто, полиция организовала реверсное движение на трассе.
В Умани 19-летний студент подозревается в том, что на почве ревности смертельно ранил ножом своего ровесника в общежитии. Нападающий также ранил однокурсника погибшего, который пытался его остановить. Суд попросили рассмотреть вопрос о принудительных мерах медицинского характера.
В селе Ольховец Черкасской области из-за возгорания сухой растительности пострадали ульи с пчелами. За сутки в регионе ликвидировано 6 пожаров сухой растительности, пострадавших нет.
В Черкасской области сообщено о подозрении должностному лицу исправительной колонии за стрельбу на СТО в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в начале июля 2024 года недалеко от города Умань.
В Черкасской области задержан 20-летний диверсант, который по заданию российской разведки поджигал энергообъекты. Злоумышленник пытался уничтожить 8 электроподстанций и релейный шкаф в Уманском районе.
Молодой паре в Черкасской области грозит до 7 лет заключения за неоднократную запись и распространение порнографических видеороликов на веб-сайте.
На трассе М-30 недалеко от села Бабанка Уманского района перевернулся грузовик, что временно ограничило движение транспорта и потребовало от транспортных средств использовать альтернативные маршруты.
Вооруженные Силы Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков на нескольких фронтах, в ходе которых было зафиксировано 81 боевое столкновение.
По информации от Deep State, вражеские войска продвинулись в районе Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское.
Согласно сводке Генерального штаба, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 66, при этом противник ищет способы сломать украинскую оборону и вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.
По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.
Украина задержала рецидивиста, который работал на российскую ЧВК "Вагнера" и собирал информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины в Винницкой и Черкасской областях, отчитываясь оккупантам о последствиях ракетных и беспилотных ударов.
Двух агентов фсб задержали за подготовку координат для массированных российских авиаударов по объектам энергетики и топливных хранилищах в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи.
российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.
В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.
Во время ночной воздушной тревоги над Уманским районом Черкасской области украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "Шахед", жертв и разрушений не зафиксировано.
По сообщениям, Силы обороны восстановили позиции возле Старомайорского, но оккупанты продвинулись ближе Уманского.
СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.
Украинские защитники выдержали более 60 боевых столкновений, отбили более 20 российских атак на Новопавловском направлении, при этом российско-террористические войска нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 72 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
Силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников и крылатую ракету над Черкасской областью, но ночью в результате ракетных обстрелов было попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Четверо граждан Израиля устроили стрельбу на улице в Умани, их обязали вернуться в страну происхождения до 4 марта, а одному из них запретили въезд в Украину до 2027 года.