$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29432 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44534 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49788 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55875 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 68031 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56861 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 56015 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120124 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81964 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226614 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88439 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120124 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226614 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403595 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395996 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11132 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16810 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 18017 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21139 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75264 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Умань

Новости по теме

С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

Общество • 23 марта, 14:51 • 107830 просмотра

Черкасская область ночью подверглась атаке рф, в Умани сообщают о проблемах со светом

После ночной атаки российских войск на Уманщине работают над восстановлением электро- и теплоснабжения. Водоснабжение и канализация функционируют на генераторах, пострадавших нет.

Общество • 28 января, 06:25 • 38178 просмотра

Черкасская область подверглась массированному удару рф: погибла женщина, атакована критическая инфраструктура

Ночью Черкасская область подверглась массированной атаке. ПВО сбило 41 дрон и 2 ракеты, но есть попадания. Погибла женщина, повреждена критическая инфраструктура и частные объекты.

Война • 19 октября, 10:10 • 29035 просмотра

В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждения ВС ВСУ об угрозе вражеских дронов

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Староконстантинове, Пирятине и Умани.

Война • 19 октября, 08:16 • 30680 просмотра

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий

В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где количество ДТП выросло на 40%.

Общество • 4 октября, 06:28 • 26448 просмотра

Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана - община

Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года. Из-за обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства, более 14 тысяч паломников не смогли добраться до города.

Общество • 2 октября, 08:09 • 26983 просмотра

В Черкасской области уничтожено 20 вражеских дронов, из-за обломков загорелось кукурузное поле

Ночью Черкасская область подверглась воздушной атаке, которая длилась почти 6 часов. Силами ПВО и других подразделений уничтожено 20 вражеских БпЛА, пострадавших нет. На Уманщине из-за обломков загорелось кукурузное поле.

Война • 30 сентября, 08:06 • 27679 просмотра

В Умань прибыло 5 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана: в городе усиливают меры безопасности

Около 5 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Умань для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. В городе усилены меры безопасности, установлен особый режим въезда и выезда.

Общество • 27 сентября, 15:06 • 26987 просмотра

Разрушение пешеходного моста на трассе Киев-Одесса: водитель грузовика не опустил кузов - патрульные

Перед ДТП, в результате которого обвалился пешеходный мост в Черкасской области, водитель грузовика не опустил кузов после разгрузки. Водитель отказался от госпитализации, на месте работают соответствующие службы и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Криминал и ЧП • 6 августа, 13:44 • 28073 просмотра

На трассе Киев-Одесса обвалился пешеходный мост после ДТП с грузовиком: движение в направлении столицы перекрыто

На трассе Киев-Одесса грузовик врезался в пешеходный мост, который обвалился на дорогу. Движение в направлении Киева временно перекрыто, полиция организовала реверсное движение на трассе.

Общество • 6 августа, 10:12 • 29896 просмотра

Парня решили поместить в больницу после смертельной резни в студенческом общежитии: прокуратура попросила принудительных мер медицинского характера

В Умани 19-летний студент подозревается в том, что на почве ревности смертельно ранил ножом своего ровесника в общежитии. Нападающий также ранил однокурсника погибшего, который пытался его остановить. Суд попросили рассмотреть вопрос о принудительных мерах медицинского характера.

Криминал и ЧП • 1 августа, 13:38 • 28575 просмотра

В Черкасской области из-за природного пожара загорелись ульи с пчелами

В селе Ольховец Черкасской области из-за возгорания сухой растительности пострадали ульи с пчелами. За сутки в регионе ликвидировано 6 пожаров сухой растительности, пострадавших нет.

Криминал и ЧП • 1 августа, 10:15 • 25297 просмотра

Чиновник колонии в Черкасской области получил подозрение за стрельбу на СТО навеселе

В Черкасской области сообщено о подозрении должностному лицу исправительной колонии за стрельбу на СТО в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в начале июля 2024 года недалеко от города Умань.

Криминал и ЧП • 29 июля, 08:58 • 29222 просмотра

Поджигал электроподстанции: в Черкасской области задержан диверсант рф

В Черкасской области задержан 20-летний диверсант, который по заданию российской разведки поджигал энергообъекты. Злоумышленник пытался уничтожить 8 электроподстанций и релейный шкаф в Уманском районе.

Война • 26 июля, 07:45 • 29756 просмотра

Снимали видео для порносайтов: в Черкасской области паре грозит до 7 лет за решеткой за "пренебрежение нормами морали"

Молодой паре в Черкасской области грозит до 7 лет заключения за неоднократную запись и распространение порнографических видеороликов на веб-сайте.

Общество • 11 июля, 13:40 • 26773 просмотра

ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено

На трассе М-30 недалеко от села Бабанка Уманского района перевернулся грузовик, что временно ограничило движение транспорта и потребовало от транспортных средств использовать альтернативные маршруты.

Общество • 11 июня, 06:39 • 33694 просмотра

На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

Вооруженные Силы Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков на нескольких фронтах, в ходе которых было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Война • 10 июня, 21:55 • 32877 просмотра

На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState

По информации от Deep State, вражеские войска продвинулись в районе Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское.

Война • 10 июня, 20:30 • 53981 просмотра

Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей

Согласно сводке Генерального штаба, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 66, при этом противник ищет способы сломать украинскую оборону и вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

Война • 10 июня, 17:50 • 33777 просмотра

Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState

По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.

Война • 23 мая, 22:19 • 39606 просмотра

В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Украина задержала рецидивиста, который работал на российскую ЧВК "Вагнера" и собирал информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины в Винницкой и Черкасской областях, отчитываясь оккупантам о последствиях ракетных и беспилотных ударов.

Криминал и ЧП • 15 мая, 13:44 • 31377 просмотра

Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Двух агентов фсб задержали за подготовку координат для массированных российских авиаударов по объектам энергетики и топливных хранилищах в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи.

Война • 6 мая, 07:08 • 39525 просмотра

На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.

Война • 4 мая, 22:31 • 37735 просмотра

Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.

Война • 25 апреля, 17:13 • 39006 просмотра

Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Во время ночной воздушной тревоги над Уманским районом Черкасской области украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "Шахед", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война • 16 апреля, 06:54 • 32930 просмотра

DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

По сообщениям, Силы обороны восстановили позиции возле Старомайорского, но оккупанты продвинулись ближе Уманского.

Война • 6 апреля, 00:33 • 46256 просмотра

Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.

Война • 2 апреля, 11:10 • 36903 просмотра

Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Украинские защитники выдержали более 60 боевых столкновений, отбили более 20 российских атак на Новопавловском направлении, при этом российско-террористические войска нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 72 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Война • 29 марта, 18:22 • 43909 просмотра

В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников и крылатую ракету над Черкасской областью, но ночью в результате ракетных обстрелов было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Война • 29 марта, 06:28 • 47864 просмотра

Граждане Израиля устроили стрельбу в Умани, одному запретили въезд в Украину - полиция

Четверо граждан Израиля устроили стрельбу на улице в Умани, их обязали вернуться в страну происхождения до 4 марта, а одному из них запретили въезд в Украину до 2027 года.

Общество • 2 марта, 12:18 • 46073 просмотра