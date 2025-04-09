Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий

В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где количество ДТП выросло на 40%.