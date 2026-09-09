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В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-Шана

Киев • УНН

 • 2954 просмотра

В Умани усилили меры безопасности, медицинское обеспечение и реагирование на время Рош ха-Шана. В город прибыли более 15 тысяч хасидов, ожидают до 40 тысяч.

В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-Шана

В Умани формируют усиленную систему безопасности, медицинского обеспечения и оперативного реагирования на период празднования Рош ха-Шана. В город уже прибыли более 15 тыс. хасидов, а всего ожидается до 40 тыс. паломников, пишет УНН

Детали 

Как рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в комментарии УНН, для Умани проведение Рош ха-Шана уже много лет является событием международного масштаба, поэтому мы имеем значительный практический опыт организации такого паломничества, однако каждый год подготовка корректируется с учетом ситуации с безопасностью, опыта предыдущего года и прогнозируемого количества людей.

"В этом году основной акцент делаем на усиленной межведомственной координации, безопасности, медицинском обеспечении, оперативном реагировании на возможные чрезвычайные ситуации. По состоянию на утро 9 сентября в Умань уже прибыло около 15 тыс. паломников. Больше всего — традиционно из Израиля, далее — США и страны Европы. Основной поток традиционно ожидаем непосредственно накануне празднования. По прогнозу, может быть до 40 тыс. паломников", — сказал Табурец. 

Он отметил, что не будет раскрывать точное количество правоохранителей и других Сил безопасности и обороны, привлеченных к охране общественного порядка, указав, что с прошлой недели в Умани уже работают также 17 полицейских Израиля.

"То есть речь идет не об одной дополнительной службе или одном мероприятии. Фактически на период паломничества мы формируем отдельную усиленную систему безопасности, медицины и оперативного реагирования. Умань ежегодно сталкивается с очень существенной краткосрочной нагрузкой на городскую инфраструктуру. Поэтому подготовка охватывает не только безопасность, но и работу коммунальных служб, водоснабжение и водоотведение, вывоз отходов, транспорт, медицинское обеспечение и санитарное состояние территорий", — добавил Табурец. 

Глава ОВА напомнил, что с 4 сентября в районе паломничества действует особый режим въезда, выезда и передвижения, предусматривающий усиленный контроль транспортных потоков, проверочные мероприятия на въездах на соответствующую территорию, ограничение движения на отдельных участках и дополнительные меры для недопущения попадания в район празднования запрещенных или потенциально опасных предметов.

"Наш подход комплексный: максимальная превенция, постоянный контроль ситуации и готовность быстро реагировать на любой сценарий — от бытового правонарушения до воздушной угрозы или чрезвычайной ситуации", — резюмировал глава ОВА. 

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В ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщили, что в городе сформирован сводный отряд из сотрудников различных служб: оперативников, следователей, патрульной полиции, полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологов, взрывотехников, а также спасателей ГСЧС, Нацгвардии и других.

"На въездах в район паломничества действует контрольно-пропускной режим: полицейские проверяют лиц и транспортные средства. Улицы города патрулируют пешие и автомобильные экипажи полиции. Меры безопасности усилены в условиях военного положения, а украинские правоохранители несут службу совместно с израильскими коллегами до завершения празднований", — говорится в сообщении полиции. 

В комментарии УНН в полиции сообщили, что грубых нарушений с участием паломников не зафиксировано, отметив, что они продолжают прибывать в Умань. 

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Павел Башинский

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