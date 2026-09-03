Посольство США призвало американцев отказаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана
Киев • УНН
Посольство США рекомендовало американцам отказаться от паломничества в Умань из-за угрозы ударов и нехватки укрытий. Поездки в Украину запрещены рекомендациями Госдепартамента.
Посольство США в Украине рекомендовало американским гражданам не ехать в Умань на ежегодное паломничество к могиле раввина Нахмана во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает Посольство США в Украине, пишет УНН.
Детали
В диппредставительстве подчеркнули, что рекомендация соответствует действующему предупреждению Государственного департамента США относительно поездок в Украину, которое остается на самом высоком, 4-м уровне — «Не путешествуйте».
Среди причин такого решения американская сторона назвала угрозу российских воздушных ударов. В посольстве напомнили, что с начала полномасштабной войны Россия атаковала гражданские здания и критическую инфраструктуру по всей Украине, в частности в Умани.
В Умани может не хватить укрытий для паломников
Посольство отдельно обратило внимание на информацию местных властей о недостаточном количестве укрытий для всех паломников, которых ожидают в городе. Также в Украине продолжают действовать военное положение, комендантский час и ограничения на передвижение.
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Американцев, которые вопреки рекомендации решат приехать в Умань, призвали заранее определить расположение ближайшего укрытия и немедленно направляться туда во время воздушной тревоги. В городе также будут действовать ограничения, в частности запрет на оружие и фейерверки.
Посольство отдельно предупредило мужчин с двойным гражданством США и Украины о возможных ограничениях на выезд из страны. В диппредставительстве отметили, что такие граждане могут подпадать под действие украинских правил воинского учета и мобилизации.
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