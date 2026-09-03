В Умань прибыли первые 2 тысячи хасидов на Рош ха-Шана, ожидается до 40 тысяч
Киев • УНН
В Умань уже прибыли около 2 тысяч паломников на Рош ха-Шана. Всего ожидается около 40 тысяч, а с 4 по 17 сентября будет действовать особый режим.
В Умань Черкасской области начали прибывать паломники-хасиды для празднования Рош ха-Шана. Уже прибыли 2 тысячи паломников, и ещё ожидается несколько десятков тысяч. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Объединённой еврейской общины Украины от 3 сентября.
До 2 тысяч паломников уже прибыли в Умань накануне Рош ха-Шана 5787
Видео: ОЕОУ
Сколько паломников ожидается
По данным Объединённой еврейской общины Украины, в этом году в Умани ожидается около 40 тысяч паломников.
Это соответствует количеству, о котором община сообщала в 2025 году: в прошлом году, по данным ОЕОУ, всего на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыли более 40 тысяч паломников, из которых более 5 тысяч были женщинами и детьми.
Сколько продлится Рош ха-Шана
Праздник Рош ха-Шана начнётся вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября 2026 года. Значительное количество паломников традиционно прибывает в Умань заранее.
Рош ха-Шана — один из важнейших праздников иудаизма, символизирующий начало нового года по еврейскому календарю.
Какие действия предпринимают украинские власти
В полиции заявляли, что Украина готовится к массовому прибытию паломников-хасидов на Рош ха-Шана в Умани Черкасской области с 6 сентября и усиливает меры безопасности, а нарушителей предупреждали о возможном запрете на въезд.
С 4 по 17 сентября в связи с проведением Рош ха-Шана в городе будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения. Как это было в предыдущие годы, сообщал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Умань готовится к Рош ха-Шана: власти синхронизировали задачи по безопасности18.08.26, 11:14 • 3313 просмотров