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Україна готується до масового прибуття хасидів на Рош га-Шана - попередили про заборону в'їзду за порушення

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

До Умані з 6 вересня прибудуть паломники на Рош га-Шана. Порушникам можуть заборонити подальший в'їзд в Україну.

Україна готується до масового прибуття хасидів на Рош га-Шана - попередили про заборону в'їзду за порушення

Україна готується до масового прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана в Умані на Черкащині з 6 вересня і посилює заходи безпеки, порушників попередили про можливу заборону в'їзду, повідомили у суботу в Національній поліції, пише УНН.

Починаючи з 6 вересня до Умані масово прибуватимуть паломники для святкування Рош га-Шана. Наше завдання в умовах загроз безпілотних та ракетних атак забезпечити безпеку як паломників, від моменту перетину кордону до виїзду з України, так і місцевих жителів. Ми маємо зробити усе, щоби не допустити правопорушень. Якщо такі випадки трапляться, реагування буде невідкладним і принциповим, аж до заборони подальшого в’їзду в Україну для порушників

- зазначив т.в.о. голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Під час профільної наради обговорили комплекс безпекових заходів, спрямованих на забезпечення публічної безпеки і порядку під час перебування паломників-хасидів в Україні у вересні, зокрема в період святкування Рош га-Шана в Умані.

Окрему увагу приділили міжвідомчій взаємодії та розрахунку сил та засобів, які залучатимуться до забезпечення безпеки у місцях перебування паломників: превентивні заходи для недопущення терористичних загроз, диверсій і провокацій, заходи з організації протипожежного та техногенного захисту в місцях масового скупчення і проживання паломників, зокрема розгортання спеціальних постів моніторингу та пунктів надання допомоги.

Також учасники наради розглянули готовність пунктів пропуску через державний кордон до оформлення паломників, прогнозовані пасажиропотоки та заходи безпекового контролю під час їхнього в’їзду в Україну та виїзду.

Державна міграційна служба поінформувала про організацію моніторингу за дотриманням паломниками правил міграційного законодавства України та алгоритми реагування на можливі порушення умов перебування в країні.

За підсумками наради визначено основні напрямки подальшої взаємодії між залученими державними органами напередодні масового прибуття паломників до Умані.

Умань готується до Рош га-Шана: влада синхронізувала завдання з безпеки18.08.26, 11:14 • 3250 переглядiв

Юлія Шрамко

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