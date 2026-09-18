росія проводить фейкові вибори на ТОТ попри загрозу атак БпЛА

російська влада готова піддавати смертельній небезпеці цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України задля створення картинки легітимності фейкових "виборів". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що у "виборчкомі" окупованої Луганщини заявили, що під час дострокового голосування над членами дільничних комісій "висіла регулярна загроза атаки БпЛА", через що процедуру доводилося призупиняти.

Подібні зізнання наочно демонструють, що окупаційна адміністрація організовує голосування в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, наражаючи на смертельну небезпеку членів комісій та місцевих жителів - вказують у ЦПД.

Там констатують, що російська пропаганда подає це як "героїзм", але насправді йдеться про інше: бажання за будь-яку ціну відзвітувати про "високу явку" для кремля виявилося важливішим за безпеку людей.

"Такі процедури в умовах воєнної окупації та бойових дій не мають нічого спільного з реальним волевиявленням. Організоване на ТОТ голосування є порушенням міжнародного права, а його "результати" не матимуть жодної юридичної сили", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росіяни, які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до систем дистанційного електронного голосування напередодні виборів до держдуми.

Фейкова явка: окупанти заганяють пенсіонерів на "вибори" - ЦПД