"Зимова підтримка" для жителів прифронтових територій: у Мінсоцполітики уточнили, як отримати 19,4 тис грн

В рамках програми "Зимова підтримка" для прифронтових територій 19 400 грн допомоги не будуть прив'язані до якихось товарів, робіт і послуг - ці кошти виділятимуться на домогосподарство, щоб воно підготувалося до проходження опалювального сезону. Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, повідомляє УНН.

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За його словами, кошти під виплату вже зарезервовані, і вони очікують безпосередньо домогосподарства-отримувачів, які подадуть заявку.

Допомога - 19 400 грн на одне домогосподарство - отримується або на рахунок у банку, або готівковими коштами через відділення Укрпошти. Заявку можна подати до 30 жовтня, тому подавайте, але не створюйте зайвих черг - закликав міністр.

Водночас він уточнив, що онлайн-оформлення допомоги для жителів прифронтових територій не передбачене - заяву необхідно подати особисто через орган місцевого самоврядування, ЦНАП, відділення Пенсійного фонду, соціальну службу або інший уповноважений орган.

"Умови програми передбачають, що на момент подачі заявки людина перебуває на цих територіях. Тому якщо ви подаєте заявку і саме там перебуваєте, ви можете одержати "Зимову підтримку", - додав Улютін.

Нагадаємо

У серпні Кабмін спрямував 2,3 млрд грн на підтримку 179 прифронтових громад для оплати праці освітян, медиків та соцпрацівників. Також Запорізькій області було виділено понад 36 млн грн на зарплати.

"Зимову підтримку" через Укрпошту оформив кожен десятий українець