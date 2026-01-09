$42.720.15
8 січня, 17:08 • 32659 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 43274 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 34847 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 44610 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 28436 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 18985 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 15715 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18774 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14664 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55044 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Ексклюзиви
"Зимову підтримку" через Укрпошту оформив кожен десятий українець

Київ • УНН

 • 420 перегляди

У 2025 році 3,8 мільйона українців оформили виплату за програмою "Зимова підтримка" через Укрпошту. Термін використання коштів продовжено до кінця лютого 2026 року.

"Зимову підтримку" через Укрпошту оформив кожен десятий українець

У 2025 році понад 3,8 мільйона українців – близько 10% населення країни – отримали змогу оформити виплату за програмою "Зимова підтримка" за допомогою Укрпошти. Про це компанія повідомила у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться не лише про масштаб, а й про доступність. Так, з 14 листопада через відділення Укрпошти 1 911 429 громадян особисто подали заяви на отримання виплат. Для них офлайн-доступ став вирішальним – без фізичної присутності пошти ці громадяни фактично залишилися б поза програмою.

Ще близько двох мільйонів українців отримали "Зимову підтримку" автоматично – разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами. Сукупно це сформувало показник у понад 3,8 мільйона отримувачів через один канал, значна частина яких проживає в населених пунктах, де пошта залишається єдиним стабільним способом доступу до державних сервісів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання. Зокрема, станом на початок січня "Зимовою підтримкою" через Укрпошту скористалися вже 2,84 млн разів.

"Водночас Уряд продовжив термін використання 1 000 гривень у межах програми "Зимова підтримка – 2025". Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року", - додали у компанії.

Нагадаємо

Понад 18 мільйонів українців подали заявки на програму "Зимова підтримка", що значно перевищує минулорічні показники. Більшість заявок оформлено онлайн, а кошти можна витратити на товари українського виробництва, комунальні послуги та ліки.

Понад 370 тисяч українців вже отримали 6500 гривень "зимової підтримки": куди витрачають кошти01.01.26, 14:45 • 4110 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономікаФінанси
Кабінет Міністрів України
Укрпошта
Україна