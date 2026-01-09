$42.720.15
8 января, 17:08 • 31444 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 42082 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 33910 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 43232 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 27771 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 18749 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 15531 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18719 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14617 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 54857 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
публикации
Эксклюзивы
"Зимнюю поддержку" через Укрпочту оформил каждый десятый украинец

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В 2025 году 3,8 миллиона украинцев оформили выплату по программе "Зимняя поддержка" через Укрпочту. Срок использования средств продлен до конца февраля 2026 года.

"Зимнюю поддержку" через Укрпочту оформил каждый десятый украинец

В 2025 году более 3,8 миллиона украинцев – около 10% населения страны – получили возможность оформить выплату по программе "Зимняя поддержка" с помощью Укрпочты. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет не только о масштабе, но и о доступности. Так, с 14 ноября через отделения Укрпочты 1 911 429 граждан лично подали заявления на получение выплат. Для них офлайн-доступ стал решающим – без физического присутствия почты эти граждане фактически остались бы вне программы.

Еще около двух миллионов украинцев получили "Зимнюю поддержку" автоматически – вместе с пенсиями и другими социальными выплатами. Совокупно это сформировало показатель в более чем 3,8 миллиона получателей через один канал, значительная часть которых проживает в населенных пунктах, где почта остается единственным стабильным способом доступа к государственным сервисам

- говорится в сообщении.

Указывается, что Укрпочта стала не только каналом оформления помощи, но и местом ее практического использования. В частности, по состоянию на начало января "Зимней поддержкой" через Укрпочту воспользовались уже 2,84 млн раз.

"В то же время Правительство продлило срок использования 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка – 2025". Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту могут воспользоваться средствами до конца февраля 2026 года", - добавили в компании.

Напомним

Более 18 миллионов украинцев подали заявки на программу "Зимняя поддержка", что значительно превышает прошлогодние показатели. Большинство заявок оформлено онлайн, а средства можно потратить на товары украинского производства, коммунальные услуги и лекарства.

Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства01.01.26, 14:45 • 4110 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаФинансы
Кабинет Министров Украины
Укрпочта
Украина