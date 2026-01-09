"Зимнюю поддержку" через Укрпочту оформил каждый десятый украинец

В 2025 году более 3,8 миллиона украинцев – около 10% населения страны – получили возможность оформить выплату по программе "Зимняя поддержка" с помощью Укрпочты. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет не только о масштабе, но и о доступности. Так, с 14 ноября через отделения Укрпочты 1 911 429 граждан лично подали заявления на получение выплат. Для них офлайн-доступ стал решающим – без физического присутствия почты эти граждане фактически остались бы вне программы.

Еще около двух миллионов украинцев получили "Зимнюю поддержку" автоматически – вместе с пенсиями и другими социальными выплатами. Совокупно это сформировало показатель в более чем 3,8 миллиона получателей через один канал, значительная часть которых проживает в населенных пунктах, где почта остается единственным стабильным способом доступа к государственным сервисам - говорится в сообщении.

Указывается, что Укрпочта стала не только каналом оформления помощи, но и местом ее практического использования. В частности, по состоянию на начало января "Зимней поддержкой" через Укрпочту воспользовались уже 2,84 млн раз.

"В то же время Правительство продлило срок использования 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка – 2025". Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту могут воспользоваться средствами до конца февраля 2026 года", - добавили в компании.

Напомним

Более 18 миллионов украинцев подали заявки на программу "Зимняя поддержка", что значительно превышает прошлогодние показатели. Большинство заявок оформлено онлайн, а средства можно потратить на товары украинского производства, коммунальные услуги и лекарства.

Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства