Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства
Киев • УНН
В Украине введена программа одноразовой помощи 6500 гривен для наименее защищенных категорий населения. Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них согласовано 385 170. Государство профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн.
В Украине введена программа единовременной помощи 6500 для наименее защищенных категорий населения. Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.
Детали
Как сообщили в ведомстве, особенностью этой программы стало то, что сразу четыре категории детей – это дети до 18 лет в малообеспеченных семьях, дети из числа ВПЛ, являющиеся получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – смогли получить такую помощь.
Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы. Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней. Государство уже профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн. Люди, получившие помощь, уже тратят средства
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24.12.25, 15:13 • 15738 просмотров
По данным Минсоцполитики, 252,278 транзакций было проведено на приобретение одежды, 19 951 – на обувь. 42,037 транзакций выполнено для приобретения детской одежды. Еще 80 341 покупок совершено в сетях аптек.
Напомним, программа стартовала 21 ноября и длилась до 17 декабря. Выплаты имеют целевое назначение и в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.