Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства

$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 3258 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 5196 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 5432 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 75669 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 93148 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 37231 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37114 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32992 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26955 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28675 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
74%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 12404 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 11539 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 43934 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 9704 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 4498 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 3704 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 75680 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 46571 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 84437 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 82650 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьков
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 698 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 18343 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 20123 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 46571 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 20761 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Украине введена программа одноразовой помощи 6500 гривен для наименее защищенных категорий населения. Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них согласовано 385 170. Государство профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн.

Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства

В Украине введена программа единовременной помощи 6500 для наименее защищенных категорий населения. Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Детали

Как сообщили в ведомстве, особенностью этой программы стало то, что сразу четыре категории детей – это дети до 18 лет в малообеспеченных семьях, дети из числа ВПЛ, являющиеся получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – смогли получить такую помощь.

Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы. Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней. Государство уже профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн. Люди, получившие помощь, уже тратят средства

- говорится в сообщении.

"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24.12.25, 15:13 • 15738 просмотров

По данным Минсоцполитики, 252,278 транзакций было проведено на приобретение одежды, 19 951 – на обувь. 42,037 транзакций выполнено для приобретения детской одежды. Еще 80 341 покупок совершено в сетях аптек.

Напомним, программа стартовала 21 ноября и длилась до 17 декабря. Выплаты имеют целевое назначение и в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Аптека
Министерство социальной политики Украины
Украина