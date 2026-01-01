Более 370 тысяч украинцев уже получили 6500 гривен "зимней поддержки": куда тратят средства

В Украине введена программа единовременной помощи 6500 для наименее защищенных категорий населения. Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Детали

Как сообщили в ведомстве, особенностью этой программы стало то, что сразу четыре категории детей – это дети до 18 лет в малообеспеченных семьях, дети из числа ВПЛ, являющиеся получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – смогли получить такую помощь.

Общее количество поданных заявлений составляет 463 671, из них — 385 170 были согласованы. Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней. Государство уже профинансировало более 381 346 заявок на сумму более 2,5 млрд грн. Люди, получившие помощь, уже тратят средства - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, 252,278 транзакций было проведено на приобретение одежды, 19 951 – на обувь. 42,037 транзакций выполнено для приобретения детской одежды. Еще 80 341 покупок совершено в сетях аптек.

Напомним, программа стартовала 21 ноября и длилась до 17 декабря. Выплаты имеют целевое назначение и в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.