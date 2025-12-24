"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле

Потратить "Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбек" теперь можно и в сети магазинов NOVUS и LIGA PRIM, а также онлайн на ROZETKA, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

В ведомстве отметили, что в целом продукты питания украинского производства можно приобрести в 12 сетях: Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сім23" (и "Сімі"), "Близенько", торговые сети Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. А также заказать онлайн на MAUDAU.

Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку". Это социальная программа, призванная поддержать украинцев в сложное время. Наша задача — сделать использование этих средств максимально простым, к программе присоединяются новые ритейлеры. Сейчас оплатить покупки можно уже в 12 торговых сетях и на двух онлайн-платформах