"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 9642 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 9686 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 13144 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 30430 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 46882 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 63070 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 70001 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41689 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 53167 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22333 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
69%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: два человека получили раненияVideo24 декабря, 03:28 • 4798 просмотра
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 10085 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 20659 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 13202 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 14606 просмотра
публикации
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 9642 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 63069 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 38798 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 70001 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 53167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 13323 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 5118 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 32047 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 29233 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 32255 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Фильм
Социальная сеть

"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Теперь средства программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кешбэк" можно потратить в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на ROZETKA. В общей сложности украинские продукты доступны в 12 сетях и на двух онлайн-платформах.

"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле

Потратить "Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбек" теперь можно и в сети магазинов  NOVUS  и LIGA PRIM, а также онлайн на ROZETKA, передает УНН со ссылкой на Минэкономики. 

Детали

В ведомстве отметили, что в целом продукты питания украинского производства можно приобрести в 12 сетях:  Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сім23" (и "Сімі"),  "Близенько",  торговые сети Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy.  А также заказать онлайн на MAUDAU. 

Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку". Это социальная программа, призванная поддержать украинцев в сложное время. Наша задача — сделать использование этих средств максимально простым, к программе присоединяются новые ритейлеры. Сейчас оплатить покупки можно уже в 12 торговых сетях и на двух онлайн-платформах 

— отметил Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" можно направить на:

- коммунальные услуги;

- лекарственные средства и медицинские изделия;

- книги и печатную продукцию;

- почтовые услуги;

- благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

- продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

В Минэкономики также напомнили, что тысяча гривен "Зимней поддержки" не предоставляется тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Использовать средства, поступившие на карту "Национальный кэшбек" по заявке через Дію, нужно до 30 июня 2026 года.

"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18.12.25, 13:18 • 20286 просмотров

Напомним

24 декабря последний день подачи заявок на получение тысячи гривен "Зимней поддержки". Это можно сделать онлайн через приложение Дия или лично в отделениях Укрпочты.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Отопление
Банковская карта
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Аптека
Электроэнергия
благотворительность
Fozzy
Ашан
Вооруженные силы Украины
Укрпочта