"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле
Теперь средства программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кешбэк" можно потратить в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на ROZETKA. В общей сложности украинские продукты доступны в 12 сетях и на двух онлайн-платформах.
Потратить "Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбек" теперь можно и в сети магазинов NOVUS и LIGA PRIM, а также онлайн на ROZETKA, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.
Детали
В ведомстве отметили, что в целом продукты питания украинского производства можно приобрести в 12 сетях: Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сім23" (и "Сімі"), "Близенько", торговые сети Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. А также заказать онлайн на MAUDAU.
Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку". Это социальная программа, призванная поддержать украинцев в сложное время. Наша задача — сделать использование этих средств максимально простым, к программе присоединяются новые ритейлеры. Сейчас оплатить покупки можно уже в 12 торговых сетях и на двух онлайн-платформах
Средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" можно направить на:
- коммунальные услуги;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и печатную продукцию;
- почтовые услуги;
- благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;
- продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).
В Минэкономики также напомнили, что тысяча гривен "Зимней поддержки" не предоставляется тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.
Использовать средства, поступившие на карту "Национальный кэшбек" по заявке через Дію, нужно до 30 июня 2026 года.
Напомним
24 декабря последний день подачи заявок на получение тысячи гривен "Зимней поддержки". Это можно сделать онлайн через приложение Дия или лично в отделениях Укрпочты.