Ексклюзив
11:46 • 9612 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 9656 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 13129 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 30412 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 46870 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 63051 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 69987 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41688 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 53157 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22333 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Тепер кошти програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" можна витратити в NOVUS, LIGA PRIM та онлайн на ROZETKA. Загалом українські продукти доступні у 12 мережах та на двох онлайн-платформах.

"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі

Витратити "Зимову підтримку" та "Національний кешбек" тепер можна і в мережі магазинів  NOVUS  та LIGA PRIM, а також онлайн на ROZETKA, передає УНН із посиланням на Мінекономіки. 

Деталі

У відомстві зазначили, що загалом продукти харчування українського виробництва можна придбати у 12 мережах:  Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сім23" (та "Сімі"),  "Близенько",  торговельні мережі Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy.  А також замовити онлайн на MAUDAU. 

Понад 17 мільйонів українців вже подали заявки на "Зимову підтримку". Це соціальна програма, покликана підтримати українців в складний час. Наше завдання — зробити використання цих коштів максимально простим, до програми долучаються нові ритейлери. Наразі оплатити покупки можна вже у 12 торговельних мережах та на двох онлайн-платформах 

— зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна спрямувати на:

- комунальні послуги;

- лікарські засоби та медичні вироби;

- книжки та друковану продукцію;

- поштові послуги;

- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

- продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

У Мінекономіки також нагадали, що тисяча гривень "Зимової підтримки" не надається тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" за заявкою через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року.

"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18.12.25, 13:18 • 20286 переглядiв

Нагадаємо

24 грудня останній день подання заявок на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки". Це можна зробити онлайн через застосунок Дія або особисто у відділеннях Укрпошти.

Антоніна Туманова

