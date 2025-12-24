"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі
Київ • УНН
Тепер кошти програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" можна витратити в NOVUS, LIGA PRIM та онлайн на ROZETKA. Загалом українські продукти доступні у 12 мережах та на двох онлайн-платформах.
Витратити "Зимову підтримку" та "Національний кешбек" тепер можна і в мережі магазинів NOVUS та LIGA PRIM, а також онлайн на ROZETKA, передає УНН із посиланням на Мінекономіки.
Деталі
У відомстві зазначили, що загалом продукти харчування українського виробництва можна придбати у 12 мережах: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сім23" (та "Сімі"), "Близенько", торговельні мережі Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. А також замовити онлайн на MAUDAU.
Понад 17 мільйонів українців вже подали заявки на "Зимову підтримку". Це соціальна програма, покликана підтримати українців в складний час. Наше завдання — зробити використання цих коштів максимально простим, до програми долучаються нові ритейлери. Наразі оплатити покупки можна вже у 12 торговельних мережах та на двох онлайн-платформах
Кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна спрямувати на:
- комунальні послуги;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книжки та друковану продукцію;
- поштові послуги;
- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;
- продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
У Мінекономіки також нагадали, що тисяча гривень "Зимової підтримки" не надається тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.
Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" за заявкою через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року.
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18.12.25, 13:18 • 20286 переглядiв
Нагадаємо
24 грудня останній день подання заявок на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки". Це можна зробити онлайн через застосунок Дія або особисто у відділеннях Укрпошти.