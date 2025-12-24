"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі

Витратити "Зимову підтримку" та "Національний кешбек" тепер можна і в мережі магазинів NOVUS та LIGA PRIM, а також онлайн на ROZETKA, передає УНН із посиланням на Мінекономіки.

У відомстві зазначили, що загалом продукти харчування українського виробництва можна придбати у 12 мережах: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сім23" (та "Сімі"), "Близенько", торговельні мережі Fozzy Group: Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. А також замовити онлайн на MAUDAU.

Понад 17 мільйонів українців вже подали заявки на "Зимову підтримку". Це соціальна програма, покликана підтримати українців в складний час. Наше завдання — зробити використання цих коштів максимально простим, до програми долучаються нові ритейлери. Наразі оплатити покупки можна вже у 12 торговельних мережах та на двох онлайн-платформах