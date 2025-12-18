"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах
Киев • УНН
Речь идет о магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а также маркетплейсе MAUDAU.
Украинцы смогут потратить "Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк еще в 5-ти сетях магазинов и маркетплейсах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Дію".
Детали
С 18 декабря кешбэк работает в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а также на маркетплейсе MAUDAU.
Выбирайте продукты питания украинского производства, оплачивайте картой Национального кешбэка - и вам вернется часть средств
Дополнительно
1 000 грн помощи можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей - лекарства, книги и, отныне, продукты питания (кроме подакцизных).
Напомним
Ранее УНН сообщал, что с 11 декабря 1000 грн "Зимней поддержки" можно тратить на продукты питания. Первыми воспользоваться такой возможностью могут покупатели 2 торговых сетей.