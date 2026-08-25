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Денис Улютін

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України
Денис Валерійович Улютін народився 18 квітня 1982 року. Вищу освіту здобув в Академії державної податкової служби України. Понад 20 років працює на державних посадах у сфері публічних фінансів. Брав активну участь в євроінтеграційних процесах, зокрема у діалозі з Єврокомісією щодо адаптації фінансової системи до стандартів ЄС, а у 2024 році очолював українську делегацію у переговорах з МБРР щодо залучення ресурсів для відновлення України. З квітня 2020 до липня 2025 року – перший заступник міністра фінансів: відповідав за міжбюджетні відносини, фінансування секторів безпеки й оборони, соціальних програм та органів прокуратури. У липні 2025 року призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності, тобто очолив реорганізоване міністерство, до якого приєднали Міністерство національної єдності. У новому уряді Корецького зберіг посаду.
2020
Призначений першим заступником міністра фінансів України
2024
Очолив українську делегацію у переговорах з МБРР щодо залучення інвестицій
2025
Призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України
2026
Підтверджений на посаді у складі уряду Корецького
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Суспільство • 11 березня, 08:22 • 5588 перегляди
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Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%, яка торкнеться не всіх пенсіонерів однаково. Частина отримає відчутне підвищення, інші — мінімальні зміни або не отримають індексації взагалі через обмеження.

Суспільство • 26 лютого, 11:34 • 125632 перегляди
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що пенсія у 6 тисяч гривень буде після комплексної пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 гривень.

Суспільство • 13 лютого, 10:19 • 20087 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити

В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

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Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн

Гучні заяви та палкі дискусії - в Україні обговорюють пенсійну реформу. Найбільші обіцянки, до прикладу - мінімальна пенсія у розмірі 6000 грн для всіх, наштовхуються на бюджетну стелю, а реальні важелі стабілізації впираються у те, що завжди непопулярно: економічне зростання, детінізацію через бізнес-клімат і політичну спроможність проводити неприємні рішення. Що чекає на пенсійну реформу у найближчій перспективі.

Економіка • 2 лютого, 18:37 • 30376 перегляди