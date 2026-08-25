Денис Улютін
У Берліні обговорили енергетику, ППО та угоду щодо дронів. Німеччина підтвердила підтримку вступу України до ЄС та відкриття Центру єдності.
Уряд підготував законопроєкти для зміни методики розрахунку прожиткового мінімуму. Виплати прив'яжуть до нової спеціальної розрахункової величини.
Документ охоплює шлях від евакуації до інтеграції та повернення українців з-за кордону. Для ВПО створять ІТ-ресурс з переліком житла та кроками реінтеграції.
З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%, яка торкнеться не всіх пенсіонерів однаково. Частина отримає відчутне підвищення, інші — мінімальні зміни або не отримають індексації взагалі через обмеження.
Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що пенсія у 6 тисяч гривень буде після комплексної пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 гривень.
В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.
Гучні заяви та палкі дискусії - в Україні обговорюють пенсійну реформу. Найбільші обіцянки, до прикладу - мінімальна пенсія у розмірі 6000 грн для всіх, наштовхуються на бюджетну стелю, а реальні важелі стабілізації впираються у те, що завжди непопулярно: економічне зростання, детінізацію через бізнес-клімат і політичну спроможність проводити неприємні рішення. Що чекає на пенсійну реформу у найближчій перспективі.