Ексклюзив
10:00 • 1500 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 8586 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 11892 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 26090 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 51579 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 37154 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 47632 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35402 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27410 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28226 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що пенсія у 6 тисяч гривень буде після комплексної пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 гривень.

Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін відповів на запитання, коли буде пенсія у шість тисяч гривень. За його словами, це відбудеться після комплексної пенсійної реформи. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Пенсійна реформа - це другий блок. Зокрема, ми маємо зрозуміти, що бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії шість з половиною тисяч гривень. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя. І понад 4,3 мільйони пенсіонерів отримує пенсію за віком нижче шести тисяч гривень

 - зазначив міністр.

За словами Улютіна, вже завершено дизайн нової пенсійної моделі.

Ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі і фіналізуємо відповідний законопроєкт, що передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 тисяч

- повідомив він.

Нагадаємо

В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

Алла Кіосак

