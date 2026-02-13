Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін відповів на запитання, коли буде пенсія у шість тисяч гривень. За його словами, це відбудеться після комплексної пенсійної реформи. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Пенсійна реформа - це другий блок. Зокрема, ми маємо зрозуміти, що бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії шість з половиною тисяч гривень. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя. І понад 4,3 мільйони пенсіонерів отримує пенсію за віком нижче шести тисяч гривень

За словами Улютіна, вже завершено дизайн нової пенсійної моделі.

Ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі і фіналізуємо відповідний законопроєкт, що передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 тисяч