Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни
Київ • УНН
Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що пенсія у 6 тисяч гривень буде після комплексної пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 гривень.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін відповів на запитання, коли буде пенсія у шість тисяч гривень. За його словами, це відбудеться після комплексної пенсійної реформи. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Пенсійна реформа - це другий блок. Зокрема, ми маємо зрозуміти, що бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії шість з половиною тисяч гривень. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя. І понад 4,3 мільйони пенсіонерів отримує пенсію за віком нижче шести тисяч гривень
За словами Улютіна, вже завершено дизайн нової пенсійної моделі.
Ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі і фіналізуємо відповідний законопроєкт, що передбачає гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижче 6000 тисяч
Нагадаємо
В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.