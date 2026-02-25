$43.260.03
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні.

ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico

Європейській комісії потрібно отримати Україні вкрай необхідний кредит обсягом 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і триває боротьба за пошук рішення, щоб обійти Орбана, з низкою варіантів, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Для деяких у ЄС це звичний сценарій. Єврокомісії потрібно подолати впертий опір країни-члена щодо ключової ініціативи - вкрай необхідної Україні позики обсягом 90 мільярдів євро. Але через день після відзначення четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Брюсселі зростає підозра, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не застосовує своїх звичних правил взаємодії. А оскільки в березні в Києва закінчаться гроші, триває боротьба за пошук обхідного рішення", - ідеться у публікації.

Президент Євроради Антоніу Кошта та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, "здавалося, мали намір знайти спосіб обійти опір Угорщини, коли відвідали Київ цього тижня". "Їхнє послання: прийміть удар, а потім переходьте до рішень. (...) Вони однозначно заявили, що Угорщині не дозволять потопити кредит, і шлях буде знайдено", - зазначається у публікації.

"Нам часто доводилося мати справу з опором Угорщини певним рішенням, але зрештою ми завжди знаходили шлях вперед", – заявив журналістам у Парижі єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Цю точку зору, як пише видання, поділили й дипломати, які стверджували, що погроза з боку члена ЄС зірвати ключові ініціативи не є чимось новим, і що ще зарано бити на сполох.

"Щодо санкцій, ми завжди знаходили шлях", – сказали двоє, майже слово в слово повторюючи одне одного.

"Цей оптимізм поділяють не всі гравці", - зауважує видання. І вказує: "Дехто хвилюється, що цього разу все інакше".

"У Будапешті докладаються зусилля, щоб перетворити кредит Україні – і ширше зіткнення з ЄС – на політичну пастку для опозиції країни напередодні парламентських виборів у Угорщині 12 квітня". Орбан діє обструктивно в Європі, "маючи на думці вибори", сказав один чиновник ЄС.

"Переговори тривають усередині Єврокомісії та між столицями, і сьогодні вони продовжаться ще однією зустріччю послів ЄС", пише видання. Але, зазначає видання, "шлях уперед підступний".

"Є трубопровід, вибори в Угорщині та нагальна потреба України в кредиті… на цьому етапі важко зрозуміти, куди це все призведе", – сказав один дипломат ЄС.

Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай", сказав один дипломат.

"Дипломатів та посадовців ЄС непокоїть те, що, незалежно від його публічної позиції, Орбан рідко відмовлявся від остаточної угоди після її укладення. У своєму листі до Кошти на початку тижня він навіть назвав себе "одним з найбільш дисциплінованих та послідовних членів Європейської ради". Чимало хто в Брюсселі визнає, що в цьому є зерно правди. Але з наближенням виборів і питанням його політичного виживання, чи буде Орбан грати за тими ж правилами?" - ідеться у публікації.

Виконавча влада ЄС та Кошта, яким доручено розібратися з питанням позиції Орбана, як пише видання, "мають обмежений простір для нестандартного мислення". "Тиск на нього під час його передвиборчої кампанії може бути не найрозумнішим кроком", – сказав перший дипломат.

"ЄС завжди може задіяти статтю 7, яка дозволяє ЄС призупинити право голосу держави-члена та обійти опозицію Угорщини до пакету допомоги Україні. Але це може зіграти на руку передвиборчому наративу Орбана. Іншим варіантом було б встановлення умов верховенства права – призупинення фінансування ЄС – або процедури щодо порушення. Однак це займе час… чого в України немає

- зазначає видання.

Як вказано, "ширша думка в Брюсселі полягає в тому, що це вимагає іншого підходу".

"Ось чому Європарламент і Рада ЄС вже підписали елементи кредитного пакету, які не підлягають вето Угорщини, забезпечуючи готовність механізму", - вказує видання.

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України24.02.26, 17:25 • 2892 перегляди

Як сказав один європарламентський чиновник: "Ми налаштували систему постачання, щоб гроші могли почати надходити, як тільки Угорщина це дозволить". Це, звичайно, за умови, що Будапешт готовий сісти за стіл переговорів, зауважує видання.

Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро23.02.26, 20:02 • 10333 перегляди

Юлія Шрамко

