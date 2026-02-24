Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України
Київ • УНН
Президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила про підписання рішення про кредит на 90 мільярдів євро для України. Кошти підуть на підтримку державних служб, оборони та європейського майбутнього країни.
Підписаний кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро
За її словами, кошти будуть використані:
• для підтримки роботи основних державних служб;
• для підтримки оборони України;
• для захисту спільної безпеки та свободи;
• для досягнення справжнього та тривалого миру;
• для закріплення майбутнього України в Європі.
Нагадаємо
11 лютого Європейський парламент схвалив кредит підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро.