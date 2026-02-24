$43.300.02
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 3022 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 4644 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 12563 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 10824 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 26368 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20211 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18617 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18075 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16649 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила про підписання рішення про кредит на 90 мільярдів євро для України. Кошти підуть на підтримку державних служб, оборони та європейського майбутнього країни.

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про підписання рішення про надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, передає УНН.

Підписаний кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро 

- повідомила Мецола в Х.

За її словами, кошти будуть використані: 

• для підтримки роботи основних державних служб;

• для підтримки оборони України;

• для захисту спільної безпеки та свободи;

• для досягнення справжнього та тривалого миру;

• для закріплення майбутнього України в Європі.

Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро23.02.26, 20:02 • 10157 переглядiв

Нагадаємо 

11 лютого Європейський парламент схвалив кредит підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика