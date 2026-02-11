$43.030.02
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Європейський парламент схвалив кредит підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Ці кошти спрямують на макрофінансову допомогу та зміцнення обороноздатності.

Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд

Європейський парламент схвалив кредит підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро, повідомили у середу в євроінституції, пише УНН.

Деталі

"Депутати Європарламенту проголосували за три законодавчі акти, що надають Україні кредит ЄС у 90 мільярдів євро, на тлі того, як вона стикається з продовженням агресії росії", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, пакет пропозицій спрямований на підтримку України кредитом ЄС у 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки. 

З цієї суми 30 мільярдів євро, як зазначається, буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надається через Ukraine Facility для України. 60 мільярдів євро, за повідомленням, буде виділено на зміцнення обороноздатності України та підтримку закупівель військового обладнання, "забезпечуючи своєчасний доступ до критично важливої ​​оборонної продукції, в принципі, від оборонної промисловості України, ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)". Якщо певні оборонні матеріали не будуть негайно доступні з цих країн для термінової доставки до України, до їх постачання з інших країн буде застосовано низку виключень.

ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн04.02.26, 17:42 • 22569 переглядiв

Фінансова допомога надаватиметься відповідно до потреб України у фінансуванні, як це визначено у стратегії фінансування, підготовленій Україною та оціненій Єврокомісією. Стратегія потребуватиме схвалення Ради ЄС.

"Усе фінансування підлягатиме суворим умовам, включаючи постійну відданість України демократичному врядуванню, верховенству права та захисту прав людини, зокрема прав меншин. Це включає постійні зусилля щодо боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій", - зазначили у євроінституції.

Позика підтримки, як повідомляється, буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантована "резервом" довгострокового бюджету ЄС, а витрати на обслуговування боргу покриватимуться з річних бюджетів ЄС. Єврокомісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в 1 мільярд євро на 2027 рік та приблизно в 3 мільярди євро на рік з 2028 року. Україна нестиме відповідальність за погашення основної суми позики після отримання воєнних репарацій від росії, вказали у Європарламенті.

Законодавчі акти, необхідні для завершення цього пакету підтримки, як зазначається, були ухвалені за терміновою процедурою Європарламенту, щоб забезпечити надання швидкої допомоги Україні. 

"Рада ЄС також повинна офіційно схвалити пакет, щоб Єврокомісія могла виплатити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року", - повідомили у євроінституції.

"Я вітаю швидке ухвалення Європарламентом нашої пропозиції щодо додаткового кредиту обсягом 90 мільярдів євро для України. Мужність України непохитна. Як і рішучість Європи бути поруч з нею. Сьогодні і завтра! Тому що сильна Україна робить всю Європу безпечнішою", - прокоментувала голосування у Європарламенті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 мільярдів євро у квітні29.01.26, 22:28 • 5544 перегляди

Юлія Шрамко

